ГАИ Казани отметила рост ДТП с пострадавшими пассажирами общественного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани выражает серьезную обеспокоенность в связи с резким увеличением количества ДТП с участием пассажиров городского общественного транспорта с начала 2025 года. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале.

По данным Госавтоинспекции Казани, за первые 107 дней текущего года зафиксировано 28 случаев падения пассажиров в городском наземном транспорте. В 14 из этих случаев пассажиры получили травмы, общее число пострадавших составило 15 человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано всего 12 подобных происшествий, и только в четырех из них пострадали пассажиры, — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Помимо этого, в текущем году количество дорожно-транспортных происшествий ДТП с участием мототранспорта увеличилось в три раза. По данным на начало сезона, зафиксировано 13 серьезных аварий, в которых пострадали 14 человек.



Рената Валеева