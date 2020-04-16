Счетная палата Татарстана нашла нарушений на 3,8 миллиарда

Львиная доля всех «прегрешений» приходится на управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью

Больше 90 процентов средств, которые недополучил в минувшем году из-за различных нарушений бюджет республики, удалось восполнить аудиторам Счетной палаты РТ. В денежном выражении это 3,5 миллиарда из 3,8. Большая часть нарушений — 2,4 миллиарда — приходится на сферу управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью.

Нарушать больше не стали, но ущерб вырос на 409 млн

Сегодня Счетная палата РТ отчиталась в Госсовете о своей работе за 2019 год.

Как сообщил ее зампредседателя Альберт Валеев, всего было проведено 54 контрольно-ревизионных мероприятия. В их числе 11 проверок в муниципальных образованиях и девять — в министерствах республики. В общей сложности было проинспектировано 488 объектов.

По словам Валеева, общий объем выявленных нарушений составил 3,8 млрд рублей, что на 409 млн рублей больше предыдущего года. Впрочем, он заметил, что динамика на вырост не связана с ухудшением финансовой дисциплины: нарушений больше не стало. Просто дороже стоят объекты, по которым выявлены нарушения и недостатки.

Как выяснилось, основной объем нарушений приходится на сферу управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью: это 2 млрд 431 млн рублей. Чем грешат те, кого поймали за руку аудиторы Счетной палаты? Чаще всего это использование земель без оформления договоров, предоставление коммерческим структурам крупных земельных участков по низкой цене и их размежевание на мелкие (с последующей продажей по цене рынка), несоблюдение процедуры передачи недвижимости в пользование коммерческим структурам. Кроме того, зачастую не заключаются договоры аренды, не проводятся конкурсы по госзакупкам, завышается стоимость выполненных работ и закупленных материалов и т. п.



По словам Валеева, общий объем выявленных нарушений составил 3,8 млрд рублей, что на 409 млн рублей больше предыдущего года. Фото tatarstan.ru

Пятеро освобождены от занимаемых должностей, возбуждено два уголовных дела

Счетной палатой подготовлены 34 представления и 68 информационных писем, составлено 46 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму 232 тысячи рублей. К административной ответственности привлечены три юридических и 33 должностных лица. Им вынесли 13 предупреждений, некоторых наказали рублем (общая сумма штрафов составила 301,6 тысячи рублей).

Материалы по каждой проверке направлялись в прокуратуру РТ. К дисциплинарной ответственности по представлениям самой палаты и прокуратуры привлечены 69 должностных лиц, пятеро из них были уволены. По материалам проверок возбуждено два уголовных дела.

Крупные земельные участки распродают по дешевке коммерсантам

В Счетной палате констатируют, что более половины всех нарушений (63,5 процента) приходится на сферу управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью — в денежном выражении на 2,4 млрд рублей.

Речь идет в том числе о земельных участках. Такие случаи имеют место в каждом из проверенных муниципальных образований. Самые характерные — когда земля используется без оформления договоров либо крупные участки предоставляются коммерческим структурам по низкой цене, а те в последующем размежуют их на более мелкие и продают уже по рыночной стоимости. Также не соблюдается сама процедура передачи недвижимости в пользование бизнес-структурам. Вот некоторые примеры:

В Тюлячинском районе числившиеся на балансе местного исполкома сети водоснабжения стоимостью 1,7 млн рублей использовались ООО «Меша» без правоустанавливающих документов.

В Мензелинске муниципальные объекты коммунальной инфраструктуры общей стоимостью 36,5 млн рублей коммерческая организация эксплуатировала без согласования с собственником.

В Набережных Челнах ООО «Стройдеталь-М» пользовалось 10,1 гектара земли без оформления документов. В результате городской бюджет недополучил арендной платы на 6 млн рублей.

В Елабужском районе простаивали здания, автотранспорт, техника и оборудование общей стоимостью 147,1 млн рублей (в отдельных случаях больше трех лет).

В Заинском районе не продавали, не списывали, но и никак не использовали числящиеся на балансе района и города здания и основные средства общей стоимостью 7,5 млн рублей, в Тюлячинском районе — на сумму 28 млн рублей.

В агропромышленном парке «Казань» выявлено невостребованное имущество общей стоимостью 11,3 млн рублей.

В агропромышленном парке «Казань» выявлено невостребованное имущество общей стоимостью 11,3 млн рублей. Фото Максима Платонова

Проблемы с госзаказами

О типичных нарушениях при размещении и исполнении государственных и муниципальных заказов Счетная палата докладывает ежегодно. Но их, судя по всему, меньше не становится: по-прежнему не всегда взыскивается неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по контрактам, по какой-то неведомой причине принимаются и оплачиваются работы ненадлежащего качества, а то и вовсе невыполненные. В минувшем году с подобными фактами инспекторы Счетной палаты столкнулись, к примеру, в Апастовском и Альметьевском муниципальных районах.

Продолжают выявляться закупки по ценам, превышающим рыночные. И эффективных механизмов воздействия на таких манипуляторов нет.

В Тюлячинском районе без проведения торгов были закуплены товары и услуги на 1,9 млн рублей.

В Елабужском — и того больше: на общую сумму 4,9 миллиона.

В ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» выявлено завышение стоимости выполненных работ и материалов на 1,9 млн рублей, в ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе республики — на 4,6 млн рублей. Эти средства благодаря Счетной палате полностью возвращены в республиканский бюджет.

В в ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе республики выявлено завышение стоимости выполненных работ и материалов на 4,6 млн рублей

На втором месте — рисковый бухгалтерский учет

Отдельная тема — нарушения в бухгалтерском учете. В самой Счетной палате его именуют «бухучетом на грани риска». В денежном выражении эти нарушения даже заслужили «почетное» второе место (более 736 млн рублей, или 19,2% от общей суммы).

С одной стороны, в большинстве своем это как бы технические ошибки, связанные с недостаточной профподготовкой кадров (пресловутый человеческий фактор). Но именно такие, казалось бы, безобидные ляпы, как отмечают в Счетной палате, создают риски последующей утраты государственного или муниципального имущества, позволяя необоснованно распоряжаться им в личных интересах, За грубые нарушения правил бухучета и ошибки при инвентаризации должностные лица штрафуются.

Как уже рассказывало «Реальное время», в Республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере Минздрава РТ в регистрах бухгалтерского учета «пропало» недвижимости на 98,9 млн рублей (в том числе земельные участки). По фактам искажения финансовой отчетности было составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

Такого рода штрафы были наложены и на пятерых должностных лиц после финансовых проверок в учебных заведениях, подведомственных Минкульту. Нарушения на 412,9 млн рублей (а это больше 10 процентов от общей суммы) «вылезли» при контроле формирования и исполнения бюджетов. В частности, органы муниципальной власти расходовали средства по несоответствующим кодам бюджетной классификации, а также допускали просрочку в оплате налогов.

Министерство образования израсходовало почти миллион рублей на разработку «Электронного фонда учебной литературы», который так и не ввели в эксплуатацию. Фото rt-online.ru

Еще 66,4 млн рублей бюджетных средств, как установила Счетная палата, подходят под строку «Неэффективное использование».

Так, Министерство образования израсходовало почти миллион рублей на разработку «Электронного фонда учебной литературы», который так и не ввели в эксплуатацию. А в отдельных муниципальных районах республики потратили в общей сложности 617,2 тыс. рублей на покупку учебников, которые впоследствии… оказались не востребованы.

По словам Валеева, в нынешнем году Счетная палата планирует обратить особое внимание на то, как реализуются нацпроекты.

