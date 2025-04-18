В Татарстане возбудили дело против руководителя фирмы за уклонение от уплаты налогов на 25 млн рублей

Фото: Максим Платонов

СУ Следкома России по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении руководителя ООО «Ирбис-Строй» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год руководитель строительной компании умышленно вносил искаженные сведения в налоговые декларации, фальсифицируя сделки с 12 подставными фирмами. В результате преступной схемы он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму, превышающую 25 млн рублей.

Ранее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководителей ООО «ТПР Групп» и ООО «Алькор». Они уклонились от уплаты НДС на суммы, превышающие 26 и 22 млн рублей соответственно.



Рената Валеева