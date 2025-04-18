В России за сутки потушено 78 лесных пожаров, в Татарстане — 42 возгорания

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 78 лесных пожаров в 17 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 68 лесных пожаров, охватывающих 12 субъектов страны.

В тушении пожаров задействовано 2 901 человек, 480 единиц техники и пять воздушных судов. 27 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

Значительную помощь в борьбе с огнем в Забайкальском крае оказывает 581 сотрудник федеральной Авиалесоохраны, а также специалисты из Коми, ХМАО, Иркутской области и Якутии.

В связи со сложной обстановкой режим ЧС введен в четырех регионах. Особый противопожарный режим действует в 34 субъектах. Пожароопасный сезон объявлен в 72 регионах страны.

В Татарстане за 17 апреля подразделения Государственной противопожарной службы 42 раза выезжали на пожары, в том числе два раза в жилом секторе и 29 раз на горение сухой травы.

Также зафиксировано 42 ложных вызова и шесть выездов на ликвидацию последствий ДТП. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Рената Валеева