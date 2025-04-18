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Правительство намерено дать лицам без гражданства возможность служить в армии

18:29, 18.04.2025
Правительство намерено дать лицам без гражданства возможность служить в армии
Фото: Динар Фатыхов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий право лицам без гражданства вступить в Вооруженные силы России. Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту. В случае принятия документа они смогут заключать контракты на прохождение военной службы в ВС РФ и воинских формированиях.

Напомним, ранее сообщалось, что мигрантам, находящимся на территории Татарстана, необходимо легализовать свое пребывание в России до 30 апреля, чтобы избежать депортации. По данным на текущий момент, в республике легально проживают 99 тысяч мигрантов.

Рената Валеева

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