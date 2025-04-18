Пожар в казанском Аметьево ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, произошедший ранее в частном секторе казанского поселка Аметьево. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 550 квадратных метров.
Напомним, пожар в Аметьево начался с частного дома и из-за плотной застройки и сильного ветра перекинулся на соседние строения, повредив в общей сложности пять жилых зданий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.