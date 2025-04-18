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Пожар в казанском Аметьево ликвидирован

18:32, 18.04.2025
Пожар в казанском Аметьево ликвидирован
Фото: Артем Гафаров

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, произошедший ранее в частном секторе казанского поселка Аметьево. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 550 квадратных метров.

Напомним, пожар в Аметьево начался с частного дома и из-за плотной застройки и сильного ветра перекинулся на соседние строения, повредив в общей сложности пять жилых зданий.

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