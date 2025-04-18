Администрация Альметьевска сообщила о переносе акции «Сад памяти»

Фото: Дмитрий Резнов

Администрация Альметьевска объявила о переносе даты проведения Международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новой датой проведения мероприятия, направленного на сохранение исторической памяти и увековечение подвига тех, кто отдал жизнь за свободу Родины, станет 26 апреля.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, место сбора и отправления бесплатного автобуса для участников акции остается прежним — Дворец спорта «Юбилейный».

В рамках акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в годы ВОВ, волонтеры и жители Альметьевского района высадят более 5 тыс. саженцев хвойных деревьев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Все остальные условия проведения акции остаются без изменений, — отметили в администрации Альметьевска.

Напомним, в нескольких городах Татарстана сделает остановки мемориальный «Поезд Победы». Каждая остановка будет сопровождаться торжественной праздничной программой и встречами с ветеранами.

