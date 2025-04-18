Администрация Альметьевска сообщила о переносе акции «Сад памяти»
Администрация Альметьевска объявила о переносе даты проведения Международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новой датой проведения мероприятия, направленного на сохранение исторической памяти и увековечение подвига тех, кто отдал жизнь за свободу Родины, станет 26 апреля.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, место сбора и отправления бесплатного автобуса для участников акции остается прежним — Дворец спорта «Юбилейный».
В рамках акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в годы ВОВ, волонтеры и жители Альметьевского района высадят более 5 тыс. саженцев хвойных деревьев.
— Все остальные условия проведения акции остаются без изменений, — отметили в администрации Альметьевска.
Напомним, в нескольких городах Татарстана сделает остановки мемориальный «Поезд Победы». Каждая остановка будет сопровождаться торжественной праздничной программой и встречами с ветеранами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.