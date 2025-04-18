Экс-зампрокурору Казани и его сообщникам продлили арест

Гумер Нафиев и трое посредников останутся под стражей до 1 августа

Фото: Вильдан Насыров

В Вахитовском суде Казани по ходатайству обвинителей в очередной раз продлили срок содержания под стражей экс-прокурору столицы Татарстана Гумеру Нафиеву и его трем сообщникам: Владимиру Бойкову, Евгению Коклягину и Владимиру Кручинскому. Обвиняемые останутся под стражей до 1 августа 2025 года.

В ходе заседания защита ходатайствовала о смягчении меры — адвокаты всех четверых обвиняемых просили у судьи домашний арест или запрет определенных действий. Однако обвинители настаивали: обстоятельства, которые являлись основанием для заключения под стражу, остаются в силе, с чем сторона защиты была не согласна.

— Просьба это ходатайство отклонить и выбрать более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу в связи с тем, что я уже подписал документы с Вахитовским районным военкоматом, просто они потерялись, о привлечении меня к СВО. Это последние дни, когда я могу побыть со своей женой и несовершеннолетними детьми, — обратился к судье Кучинский.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Адвокат Бойкова ходатайствовал о привлечении к делу второго защитника — Елены Сикатинской, которая является «близким человеком обвиняемого». С ней Бойков прожил несколько лет, у них есть общие дети и внуки. При этом Сикатинская не имеет юридического образования и ранее в роли адвоката не выступала. Судья ходатайство отклонил.



Напомним, Нафиеву инкриминируют получение в 2020 году взятки в 3 млн рублей за помощь по уголовному делу страховой компании — передачу одного из документов следствия. Посредниками этой взятки московские следователи считают четырех человек. В их числе — Владимир Кучинский, Евгений Коклягин и Владимир Бойков. Дело четвертого посредника, заключившего досудебку, с октября рассматривает Мещанский райсуд Москвы.

При этом посредникам также вменяют аферы на суммы в несколько миллионов долларов под видом оказания коррупционных услуг за решение проблем некогда крупного бизнесмена с уголовным преследованием.

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Елизавета Пуншева