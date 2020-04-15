Пропускной режим и самоизоляция: законно ли ограничивают передвижение?

Свобода передвижений vs. повышенная готовность: в чем подвох в QR-кодах и SMS-пропусках?

Фото: Максим Платонов

Без введения режима ЧП люди могут свободно выходить на улицу, отправляться в парки, на детские площадки и во дворы. Недоступными все эти территории станут лишь в случае объявления режима чрезвычайной ситуации или в зоне угрозы ЧС, объясняет политолог, колумнист «Реального времени» Карина Горбачева. В новой колонке, написанной для нашей интернет-газеты, она разбирается, как соотносятся конституционное право граждан на свободу передвижения и режим повышенной готовности или карантина, введенный в ряде регионов России в борьбе с COVID-19 (в том числе в Татарстане и Башкирии). Также эксперт находит подводные камни в использовании электронных пропусков через телефоны — посредством QR-кодов, SMS и других способов.

«Без бумажки ты букашка?»

Последние недели новости напоминают сводки с фронта — что ни день, то изменения в законодательстве, новые указы, постановления, новые ограничения и тревожные кадры. Вот и начало второй недели со времени введения режима «самоизоляции» ознаменовалось изменениями — теперь и в Москве и Подмосковье ввели «электронные» пропуска на выход из дома. В Поволжье бумажные пропускные режимы для работников предприятий действуют с конца марта (Республика Башкортостан, Самарская, Ульяновская, Саратовская области, Пермский край); а в Татарстане и Нижегородской области действуют «электронные» системы. Опасно ли выходить на улицу без пропуска и все ли могут себе его позволить?

Законные ограничения на ограничения

В предыдущих колонках мы уже поднимали главный вопрос всех вводимых ограничений — вопрос их законности. К середине апреля Россия пришла с тем, что чрезвычайное положение на ее территории не введено, а только режим повышенной готовности в ряде регионов и карантин в исключительных случаях. Конституция Российской Федерации как основной закон страны — гарант прав и безопасности каждого гражданина не только в эти дни, но в эти особенно. А это значит, пора выучить некоторые ее положения как «Отче наш».

Одной из самых актуальных статей Конституции стала статья 27, гарантирующая каждому право на свободное передвижение. Заметим, что право это абсолютно, то есть не допускает никаких «если» и «при наличии». Каждый имеет право выйти из дома и направиться туда, куда он хочет. Кроме того, это право подкрепляется статьей 23, которая гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. А значит, граждане не обязаны докладывать о целях своего передвижения, в противном случае их право на личную тайну будет нарушено.

Фото Ильи Репина

Одной из самых актуальных статей Конституции стала статья 27, гарантирующая каждому право на свободное передвижение. Заметим, что право это абсолютно, то есть не допускает никаких «если» и «при наличии»

Могут ли права и свободы людей быть ограничены? Могут, но только федеральным законом, согласно статье 55, или федеральным конституционным законом в условиях чрезвычайного положения, согласно статье 56. Впрочем, ФЗ-68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании которого в регионах установлены режимы повышенной готовности, не допускает введения мер, ограничивающих права и свободы граждан (п. «д» ч. 10 статья 4). При режиме повышенной готовности возможно ограничение въезда людей и транспортных средств на территорию, где имеется угроза чрезвычайной ситуации, или в зону самой ЧС. Но въезд на территорию и перемещение по ней — разные понятия. Это означает, что даже п. «а» ч. 10 ст. 4 ФЗ-68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не позволяет ограничить граждан в передвижении.

Подчеркнем, что Конституция и федеральные законы имеют верховенство на всей территории страны (ч. 2 ст. 4 Конституции РФ), а подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы (тем более федеральные). А раз ограничения передвижения не допускает федеральный закон, то и подзаконные акты (коими являются указы, постановления и распоряжения региональных органов власти о введении режима повышенной готовности) не имеют на это права.

Подытоживая, можно констатировать, что без введения чрезвычайного положения граждане вправе перемещаться свободно. Доступ может быть ограничен только в зоны угрозы чрезвычайной ситуации или в зоны самой ЧС. Но этими зонами не являются парк, детская площадка, палисадник во дворе, магазин, работа и так далее. Ограничения на передвижения действительны только для лиц, которые получили именное письменное постановление Роспотребнадзора и находятся в связи с этим на карантине. Все остальные ограничения носят рекомендательный характер.

Фото Максима Платонова

Ограничения на передвижения действительны только для лиц, которые получили именное письменное постановление Роспотребнадзора и находятся в связи с этим на карантине. Все остальные ограничения носят рекомендательный характер

Технические ограничения на ограничения

С точки зрения юриспруденции, ограничить передвижение граждан непосредственно, а также через введение пропускного режима на территории, не нарушив статьи 27 и 23 Конституции, невозможно. Однако для введения пропускного режима существуют и другие препятствия. Таковыми являются необходимость использования гаджетов и умение владеть техникой, т. к. в некоторых регионах введены электронные пропускные системы. Более того, Минкомсвязи уже разработал приложение, которое предлагает использовать в других регионах при росте там количества заболевших.

Однако согласно исследованиям, только 59% жителей России являются счастливым обладателем смартфона. А значит, далеко не каждый может получить электронный пропуск. В зоне «риска» оказываются люди старшего поколения, а также те, кто сознательно выбирает кнопочные модели или вообще отказывается от использования мобильного. Людей, кто обходится без телефона, вовсе немало — 8%, то есть около 12 миллионов человек.

Кроме того, далеко не каждый умеет обращаться со смартфоном. Зачастую люди старшего поколения получают новомодные девайсы как подарок от детей и внуков, но используют их как обычную «звонилку». Очень многие не могут не то что зарегистрироваться на каком-либо сайте, но и не умеют отправлять SMS.

Также техническим недостатком электронных пропускных систем является ограничение по времени. Во-первых, выйти по делам бывает нужно срочно или даже экстренно, а связь не ловит или у телефона села батарейка. Во-вторых, электронные пропуска действуют ограниченное время, и гражданин может запросто не уложиться в отведенный промежуток.

Фото Максима Платонова

Немаловажным моментом является соображение безопасности процесса по отправке личных данных для получения пропуска

Немаловажным моментом является соображение безопасности процесса по отправке личных данных для получения пропуска. Так, силами программистов в первых числах апреля были найдены слабые стороны первоначальной версии приложения «Социальный мониторинг», которую планировали применять в Москве. Телеграм-канал IT и COPM сообщал, что личные данные отправлялись на серверы в страну НАТО — Эстонию, причем в незашифрованном виде. Претензии по поводу безопасности отправляемых данных активно высказывались и в Татарстане, где электронный пропуск выдается по SMS.

Тем временем

Отметим, что с 19 марта в Международной правозащитной группе «Агора» работает оперативный штаб правовой помощи в связи с проблемами из-за распространения коронавируса. Адвокаты из разных регионов России, работающие в составе штаба, оказывают помощь в связи с давлением правоохранительных органов, в том числе по вопросам штрафов за выход из дома, изоляции (карантина), сложностей у предпринимателей в связи с введенными ограничениями и запретами, принудительной госпитализации и по другим. Обратиться к ним может любой желающий.

Также на сайте Объединенного правового партнерства юристы опубликовали документ, который призван помочь гражданам в беседе с сотрудниками правоохранительных органов. Он содержит в себе ссылки на все конституционные права граждан, подтверждающие возможность перемещаться по городу, и служит образцом письменного объяснения на случай, если гражданину попытаются выписать штраф.

Эффект домино

Пока одни разрабатывают системы слежения и контроля за гражданами в период «самоизоляции», а другие помогают населению, разъясняя правовые аспекты вводимых новшеств, по стране прокатилась волна исков, поданных в суды. Юристы и адвокаты в разных регионах намерены оспорить применение ограничивающих мер в связи с их неконституционным характером. В частности, иски и жалобы на введение режимов «самоизоляции» поданы в республиках Коми, Татарстане, Вологодской, Воронежской, Свердловской, Оренбургской, Тюменской областях, Красноярском крае, Москве.