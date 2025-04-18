В Казани задержали водителя, не имеющего категории для управления автобусом

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане и Казани с 14 по 23 апреля проводится профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По информации ГАИ, за первые четыре дня проведения операции сотрудники Госавтоинспекции Казани проверили более 300 автобусов. В результате выявлено 61 нарушение ПДД, в отношении водителей составлены административные протоколы.

— За нарушение правил дорожного движения, при которых предусмотрено запрещение эксплуатации транспортных средств, на специализированную стоянку перемещено десять автобусов. Также задержан один водитель, не имеющий соответствующей категории для управления автобусом, — сказано в сообщении.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Операция «Автобус» направлена на предупреждение ДТП с участием общественного транспорта и повышение безопасности пассажиров.

Рената Валеева