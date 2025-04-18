Пригода выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 50 м брассом

Фото: Максим Платонов

Кирилл Пригода стал победителем чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани, на дистанции 50 метров брассом. Он показал результат 26,7 секунды, выполнив норматив чемпионата мира. Второе место занял Иван Кожакин с результатом 26,84 секунды, также выполнивший норматив. Третьим стал Андрей Николаев (27,36 секунды).

Пригоде 29 лет. На чемпионате мира на короткой воде в Будапеште в 2024 году он завоевал три золотые и три серебряные награды. Также он является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Соревнования в Казани являются официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Два дня назад спортсмен завоевал золото в плавании на дистанции 200 метров на спине на чемпионате России, который проходит в Казани.

Рената Валеева