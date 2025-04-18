В Казани в субботу пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Завтра, 19 апреля, жители и гости столицы Татарстана смогут приобрести свежие продукты и товары для подсобного хозяйства на традиционных сельскохозяйственных ярмарках. Торговые площадки развернутся во всех районах города, предлагая овощи, мясную и молочную продукцию по ценам до 15% ниже розничных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ярмарки будут работать с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:
- Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27,
- Ново-Савиновский район: ул. Академика Лаврентьева, 10 и пр. Ямашева, 71а,
- Советский район: ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7,
- Кировский район: ул. Революционная, 12,
- Московский район: ул. Декабристов, 133,
- Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан,
- Приволжский район: пр. Победы, 46в и ул. Фучика, 64 (корп. 1).
В целях обеспечения доступности для жителей отдаленных районов, ярмарки также будут организованы:
- В жилом районе «Салават купере»: на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.
- Для жителей поселка Северный: на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
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