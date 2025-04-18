В Казани в субботу пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 19 апреля, жители и гости столицы Татарстана смогут приобрести свежие продукты и товары для подсобного хозяйства на традиционных сельскохозяйственных ярмарках. Торговые площадки развернутся во всех районах города, предлагая овощи, мясную и молочную продукцию по ценам до 15% ниже розничных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ярмарки будут работать с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:

Авиастроительный район : ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27,

: ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27, Ново-Савиновский район : ул. Академика Лаврентьева, 10 и пр. Ямашева, 71а,

: ул. Академика Лаврентьева, 10 и пр. Ямашева, 71а, Советский район : ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7,

: ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7, Кировский район : ул. Революционная, 12,

: ул. Революционная, 12, Московский район : ул. Декабристов, 133,

: ул. Декабристов, 133, Вахитовский район : пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан,

: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан, Приволжский район: пр. Победы, 46в и ул. Фучика, 64 (корп. 1).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целях обеспечения доступности для жителей отдаленных районов, ярмарки также будут организованы:

В жилом районе «Салават купере»: на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.

Для жителей поселка Северный: на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Рената Валеева