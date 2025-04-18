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В Казани в субботу пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

19:06, 18.04.2025
В Казани в субботу пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 19 апреля, жители и гости столицы Татарстана смогут приобрести свежие продукты и товары для подсобного хозяйства на традиционных сельскохозяйственных ярмарках. Торговые площадки развернутся во всех районах города, предлагая овощи, мясную и молочную продукцию по ценам до 15% ниже розничных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ярмарки будут работать с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:

  • Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27,
  • Ново-Савиновский район: ул. Академика Лаврентьева, 10 и пр. Ямашева, 71а,
  • Советский район: ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7,
  • Кировский район: ул. Революционная, 12,
  • Московский район: ул. Декабристов, 133,
  • Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан,
  • Приволжский район: пр. Победы, 46в и ул. Фучика, 64 (корп. 1).
Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целях обеспечения доступности для жителей отдаленных районов, ярмарки также будут организованы:

  • В жилом районе «Салават купере»: на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.
  • Для жителей поселка Северный: на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
Рената Валеева

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