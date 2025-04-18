Пассажиропоток между Казанью и Санкт-Петербургом вырос почти на четверть

Фото: Максим Кокунин

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования из Казани в Санкт-Петербург продемонстрировали значительный рост в первом квартале 2025 года. Как сообщили в Минтрансе Татарстана, отправление пассажиров в данном направлении в январе — марте увеличилось на 23,9%.

— Из Казани за этот период в Санкт-Петербург отправлено 14,5 тыс. человек, что на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении ведомства.

Между столицей Татарстана и Северной столицей курсируют два железнодорожных состава.

Напомним, двухэтажные поезда, курсирующие по Горьковской железной дороге, перевезли свыше 88 тыс. пассажиров из Казани в Москву в период с января по март 2025 года.



Рената Валеева