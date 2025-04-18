Казанец получил 7 лет за контрабанду и незаконное приобретение психотропных веществ

Фото: Татьяна Демина

Прокуратура Авиастроительного района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины, признанного виновным в контрабанде и незаконном приобретении психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе.

Следствием установлено, что в апреле 2023 года осужденный через интернет приобрел за рубежом партию таблеток, содержащих психотропное вещество. Нарушив правила перемещения товаров через таможенную границу, он попытался нелегально ввезти препарат на территорию России, однако был задержан правоохранительными органами, а запрещенные вещества были изъяты.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимого виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

По решению суда средства коммуникации, использованные при совершении преступления, а именно телефон и планшет, были конфискованы в пользу государства.

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Рената Валеева