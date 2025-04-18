В «Автодоре» предупредили об активности лосей около трассы М-12 «Восток»

Фото: Динар Фатыхов

Госкомпания «Автодор» обращает внимание водителей на повышенную опасность столкновения с дикими животными, особенно лосями, на скоростных трассах, включая активно строящуюся магистраль М-12 «Восток». Причиной участившихся случаев выхода животных на дорогу является не только весенняя миграция, но и повреждение дорожных ограждений, что делает трассы более доступными для диких обитателей. Об этом написали в пресс-службе.

«Автодор» напоминает, что повреждение сетчатых ограждений является незаконным и создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения. Образовавшиеся проемы используются дикими животными, которые выходят на скоростные трассы и провоцируют ДТП.

Реальное время / realnoevremya.ru

Особенно часто лосей можно встретить в Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Тульской, Новгородской, Ленинградской, Нижегородской областях, через которые проходят трассы М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и А-113 ЦКАД. Весной лоси выходят на дороги в поисках минералов, привлеченные солью, используемой для борьбы с гололедом. Кроме того, сухие трассы привлекательны для передвижения животных, поскольку в лесах много талой воды.

Особенно активны животные в утренние и вечерние часы. «Автодор» рекомендует водителям, проезжающим через лесные массивы, снижать скорость и быть предельно внимательными.

Рекомендации при встрече с лосем:

Снизить скорость вплоть до полной остановки.

Не пытаться объехать или обогнать животное, это может спровоцировать его на агрессию.

Не сигналить и не включать свет, чтобы не напугать лося.

Помнить, что лоси — стадные животные, и появление одного может означать наличие других поблизости.

Рената Валеева