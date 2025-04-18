В «Автодоре» предупредили об активности лосей около трассы М-12 «Восток»
Госкомпания «Автодор» обращает внимание водителей на повышенную опасность столкновения с дикими животными, особенно лосями, на скоростных трассах, включая активно строящуюся магистраль М-12 «Восток». Причиной участившихся случаев выхода животных на дорогу является не только весенняя миграция, но и повреждение дорожных ограждений, что делает трассы более доступными для диких обитателей. Об этом написали в пресс-службе.
«Автодор» напоминает, что повреждение сетчатых ограждений является незаконным и создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения. Образовавшиеся проемы используются дикими животными, которые выходят на скоростные трассы и провоцируют ДТП.
Особенно часто лосей можно встретить в Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Тульской, Новгородской, Ленинградской, Нижегородской областях, через которые проходят трассы М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и А-113 ЦКАД. Весной лоси выходят на дороги в поисках минералов, привлеченные солью, используемой для борьбы с гололедом. Кроме того, сухие трассы привлекательны для передвижения животных, поскольку в лесах много талой воды.
Особенно активны животные в утренние и вечерние часы. «Автодор» рекомендует водителям, проезжающим через лесные массивы, снижать скорость и быть предельно внимательными.
Рекомендации при встрече с лосем:
- Снизить скорость вплоть до полной остановки.
- Не пытаться объехать или обогнать животное, это может спровоцировать его на агрессию.
- Не сигналить и не включать свет, чтобы не напугать лося.
- Помнить, что лоси — стадные животные, и появление одного может означать наличие других поблизости.
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