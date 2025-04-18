Жителям Татарстана вернули 6,4 млн рублей за некачественные коммунальные услуги

Фото: Максим Платонов

С начала 2025 года жителям Татарстана был произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 6,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Большая часть перерасчетов — 6,1 млн рублей — связана с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества. Среди основных причин — несоответствие температуры горячей воды установленным нормативам (ниже 60 °C), перебои в отоплении и водоснабжении, а также другие нарушения в обеспечении базовыми ресурсами.

Оставшиеся 320 тысяч рублей приходятся на другие виды перерасчетов, включая устранение завышенных начислений и корректировку данных по приборам учета.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Наибольшие суммы возвратов получили жители:

Нижнекамского района — более 4,7 млн рублей;

Альметьевского района — 351 тыс. рублей;

Елабужского района — 617 тыс. рублей;

Бугульминского района — 125,5 тыс. рублей;

Зеленодольского района — 260,6 тыс. рублей;

Казани — около 205 тыс. рублей.

Россияне стали жертвами новой мошеннической схемы, в которой злоумышленники используют поддельные квитанции с QR-кодами, имитирующие долги за коммунальные услуги.

Рената Валеева