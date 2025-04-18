Жителям Татарстана вернули 6,4 млн рублей за некачественные коммунальные услуги
С начала 2025 года жителям Татарстана был произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 6,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.
Большая часть перерасчетов — 6,1 млн рублей — связана с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества. Среди основных причин — несоответствие температуры горячей воды установленным нормативам (ниже 60 °C), перебои в отоплении и водоснабжении, а также другие нарушения в обеспечении базовыми ресурсами.
Оставшиеся 320 тысяч рублей приходятся на другие виды перерасчетов, включая устранение завышенных начислений и корректировку данных по приборам учета.
Наибольшие суммы возвратов получили жители:
- Нижнекамского района — более 4,7 млн рублей;
- Альметьевского района — 351 тыс. рублей;
- Елабужского района — 617 тыс. рублей;
- Бугульминского района — 125,5 тыс. рублей;
- Зеленодольского района — 260,6 тыс. рублей;
- Казани — около 205 тыс. рублей.
Россияне стали жертвами новой мошеннической схемы, в которой злоумышленники используют поддельные квитанции с QR-кодами, имитирующие долги за коммунальные услуги.
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