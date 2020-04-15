Писательница Фаузия Байрамова выступила с резкой критикой сериала «Зулейха открывает глаза»

Фото: предоставлено кинокомпанией

Татарская писательница Фаузия Байрамова выступила с резкой критикой экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Киноверсия романа Гузель Яхиной так ее оскорбила, что она назвала экранизацию унижением всей нации.

«Какой же грязный фильм сняли о татарах на деньги Татарстана! Под предлогом возвеличивания Зулейхи, они унизили и растоптали целую нацию. Ни Вахши Муртаза, ни его мать не являются воплощением собирательного образа татар. Самые плохие, самые грязные и самые злые», — эмоционально отреагировала общественный деятель.

По мнению Байрамовой, создатели фильма намеренно показали явления, которые не присущи татарскому народу. Вместо верующих, трудолюбивых и предприимчивых людей писательница сделала акцент на «наглых деспотах».

«Ничего не характерно для татар — ни слова, ни одежда, ни жизнь! Нет у татар таких обычаев, нет у татар такой глупости и невежества! Эти кладбищенские явления, эти банные сцены совершенно не свойственны татарам! Татарская жизнь показана в черном цвете, будто издеваясь, эту грязь смешали с национальными песнями. Этот фильм — ядовитая конфета для обмана татар, пыль в глаза», — пишет она.

Байрамова уверена в неслучайности такого контекста. Она посчитала это заговором против татарского народа.

«Оказывается, что своим татарским детям надо дать русскую фамилию, да и сама и твоя родословная должны быть русскими. Вот о чем этот фильм. Оставшуюся часть можно и не смотреть», — подытожила она.

