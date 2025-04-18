Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Фото: Динар Фатыхов

Украина вернула тела 909 погибших украинских военных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на координационный штаб по обращению с военнопленными.

Передача тел произошла с нескольких направлений: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского. Также передача состоялась из российских моргов на территории России.

Киев выразил благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина провели обмен телами. Москва получила тела 41 погибшего военного.

24 января Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Тогда Москва вернула 49 погибших бойцов.



Рената Валеева