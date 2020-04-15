Реконструктор Нацмузея РТ высмеял исторические сцены в сериале «Зулейха открывает глаза»

Фото: из личного архива Владислава Хабаров﻿а

Глава отдела научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров, который был консультантом съемочной группы сериала «Зулейха открывает глаза», раскритиковал исторические неточности, показанные в сериале.

Хабаров рассказал, что создатели фильма не отразили татарский быт, чистоту и нарядность домов.

«Дом, двор и приусадебные постройки заведены под одну крышу. То место, где снимали — «Татарская усадьба» около Свияжска, при всем моем уважении к ее создателям, не отражает этнографических реалий конца 1920-х».

Историк обвинил автора книги в том, что она не разбирается в военных делах. Он пояснил: в то время операция по раскулачиванию производилась по заранее подготовленному плану, разработанному маршруту передвижения, заранее составленным спискам. Поэтому остановки встречного крестьянина с остатками зерна в мешках не могло быть.

«Отряд НКВД (на дворе уже 1930 год) больше похож на продотряд 1918 года. Причем, махновский. Эта разношерстная банда. Кто в форме, кто в кожанке, кто вообще неизвестно в чем. Особенно порадовал персонаж в папахе нижних чинов Российской императорской армии. Наверное, заботливо хранил с 1917 года», — съязвил в рецензии Хабаров.



«Что они там вообще собирались увидеть? Золото–бриллианты? Почему наличие остатков зерна у крестьянина в санях в 1930 году вообще является подозрительным фактом, так поразившим НКВД? Может человек на мельницу зерно возил?» — рассуждает он.

Многие детали фильма историка привели в недоумение. Так, сотрудники НКВД зачем-то стучатся ночью в мечеть, да еще и находят там местного председателя с винтовкой. Затем оказалось, что мечеть превратили в склад-хлеб, где содержится домашний скот.

«И вот получается, что мы имеем развесистую унылую клюкву, в которую из-за несостыковок, нелогичности и просто ошибок просто не веришь. Какая-то унылая антисоветская и антитатарская фантастика. Для кого это снято? Для женщин? Много политики и чуши. Для мужчин? Вообще ерунда», — закончил Хабаров.



Ранее сериал очень эмоционально раскритиковала татарская писательница Фаузия Байрамова.