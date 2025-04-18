Госсовет Татарстана выступил против федерального законопроекта о финансировании лечения редких заболеваний

Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект федерального закона, регулирующий финансирование лечения редких (орфанных) заболеваний. Предложение о несогласии с законопроектом озвучила председатель комитета парламента республики по социальной политике Светлана Захарова, пишет «Коммерсантъ».

Проект федерального закона предусматривает, что возможность получения федерального финансирования на лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями будет зависеть от уровня бюджетной обеспеченности субъекта. По мнению Захаровой, такое положение дел приведет к тому, что регионы-доноры, в том числе и Татарстан, не смогут претендовать на получение средств из федерального бюджета на эти цели.

— Представленный законопроект не направлен на решение проблемы всех субъектов федерации, в том числе и Республики Татарстан, — подчеркнула депутат Госсовета республики.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комитет по социальной политике парламента Татарстана предложил не поддерживать данный проект федерального закона, поскольку предложенный механизм финансирования, по их мнению, не обеспечивает равенство регионов Российской Федерации в вопросах обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями.

За принятие проекта постановления, отражающего данную позицию, проголосовали 80 депутатов Госсовета Татарстана, трое воздержались.