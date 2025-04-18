В Казани ограничено движение по улице Студеная в районе Аметьево из-за пожара

Фото: Артем Гафаров

В связи с продолжающейся работой пожарных нарядов МЧС и спасателей в поселке Аметьево, сотрудники Госавтоинспекции Казани ограничили движение по улице Студёная. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

— В целях обеспечения безопасности и максимального содействия в работе пожарных нарядов МЧС и спасателей — ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ СТУДЁНАЯ, посёлка Аметьево, — говорится в сообщении ГАИ Казани.

В случае осложнения обстановки возможно будет принято решение о полном перекрытии проезжей части дороги в сторону поселка Аметьево, от улицы Агрономической в направлении улицы Аметьевская.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

— ВНИМАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ! Дорога (подъем на Аметьево) ЗАКРЫТА! — подчеркивают в ГАИ.

Напомним, что ранее сегодня в поселке Аметьево произошел пожар в частном секторе. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать возгорание, однако огонь успел повредить пять жилых строений.

Рената Валеева