Следком пришел за «мертвым» пони

Неустановленных руководителей Республиканской ДЮСШ по конному спорту подозревают в афере

С обысками к директору Республиканской ДЮСШ по конному спорту пришли сегодня сотрудники Следкома по РТ. Дело возбуждено по факту загадочной смерти пони по кличке Анапа, фальсификация гибели, по версии силовиков, понадобилась лишь для продажи животного на сторону. Как выяснило «Реальное время», возбуждения дела о деятельности спортшколы родители воспитанников добивались почти год. Писали Бастрыкину, Чайке и Жириновскому.

Подозреваемых в деле пока нет



Подозреваемых в деле о «мертвом» пони пока нет — хотя обыски прошли и в республиканской конноспортивной школе на улице Патриса Лумумбы, и дома у директора учебного заведения Айгуль Насыбуллиной. Задержаний не было, уверяют источники «Реального времени».

Дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц ДЮСШ по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии сотрудников следственного отдела по Советскому району Казани, преступление было совершено с марта по май 2018 года: пони по кличке Анапа — любимца детворы, что училась ездить верхом, признали павшим, сфабриковали даже акт вскрытия, а на самом деле продали животное некоему гостю из Марий Эл. Причем всего за 10 тысяч рублей — в шесть раз дешевле балансовой стоимости.

Как выяснило «Реальное время», дальше следы пони теряются — марийский бизнесмен перепродал его дальше. Вскрыть фальсификацию помогла непростая ситуация в самой конноспортивной школе. После писем родителей юных спортсменов и работников там побывали с проверками представители прокуратуры, следствия и кураторы из Минмолодежи РТ.

Для справки: ГБУ «Республиканская спортивная школа по конному спорту» учреждено согласно постановлению кабмина РТ «О мерах по улучшению спортивно-оздоровительной работы среди детей, подростков и молодежи в Республике Татарстан» от 20 декабря 1999 года. Собственником имущества школы является республика в лице Минземимущества. Учреждение имеет самостоятельный баланс и смету, финансируется за счет бюджета и иных источников. Сейчас в школе 188 воспитанников и девять тренеров-преподавателей. С 2014 года директором учебного заведения является Айгуль Насыбуллина, главный тренер РТ по олимпийским конным видам спорта и дипломированный архитектор-дизайнер.

Связаться с директором школы «Реальному времени» пока не удалось — ни личный, ни служебные телефоны не отвечают.

Прокуратура нашла целый букет нарушений

В июне 2019 года прокуратура Советского района Казани констатировала — руководством ДЮСШ нарушается законодательство. Так с 2017 по 2019 год детей привлекали к труду вместо конюхов, требуя чистить конюшни от навоза и разравнивать граблями песок на манеже. Эти факты подтвердили 32 из 40 присутствующих родителей на собрании с участием прокурора, подчеркнув: периодически уборка проводилась вместо основных занятий.

Директор школы объясняла проверяющим, что ввиду нехватки конюхов она возложила их обязанности на тренерский состав. Прокуроры посчитали и это нарушением норм Трудового кодекса, ведь уборка за лошадьми не входит в круг обязанностей тренеров.

Также подчиненные прокурора РТ Илдуса Нафикова обнаружили, что купленная в 2018 году спортивная амуниция за 1,3 млн рублей пылится на складе, хотя родители жалуются на опасность для детей используемых ими ветхих ремней и седел.

Еще одна проблема — лошади для занятий. По приказу Минспорта РФ на трех воспитанников конноспортивных школ должно приходиться от одной до трех лошадей. По факту в группах Республиканской ДЮСШ вынуждены обходиться двумя лошадьми на 8—15 тренирующихся. «Большую часть тренировки дети просто стоят у бортика и ждут очереди, в то время как в манеже разъезжают прокатные лошади частных владельцев и сама директор», — писали недовольные родители в адрес руководителей Генпрокуратуры и СК.

Факты подтвердились. Более того, на момент проверки прокуроры выявили — в тренерской группе госпожи директора числится лишь один ученик, однако за ней закреплено аж девять лошадей. В надзорном ведомстве назвали такой подход грубейшим нарушением расходования бюджетных средств.

Как сегодня сообщили «Реальному времени» несколько подписантов тех писем, после проверки ситуация значительно улучшилась — их детям больше не грубят, не заставляют таскать навоз. Однако очереди к лошадям никуда не делись.

На письмо Жириновскому ответили из Минспорта РТ

Схожее письмо в адрес депутатов Госдумы и лично Владимира Жириновского было перенаправлено в аппарат президента Татарстана, а оттуда — в Минспорта республики. Ведь учредителем ДЮСШ по конному спорту является именно республика.

В Минспорте РТ пришли к выводу, что нарушений бюджетной дисциплины в деятельности руководства школы нет. А спортивные достижения ДЮСШ говорят лишь о слаженности действий администрации и тренерского состава. Впрочем, в министерстве согласились, что в учебном процессе для 188 учеников задействовано лишь 37 лошадей (еще две подлежат списанию, а восемь слишком молоды). По нормативу должно быть 64. «Ведется работа по обновлению и увеличению количества лошадей», — успокаивали родителей.

Найденная прокурорами на складе амуниция не лежит мертвым грузом, а «выдается воспитанникам по мере необходимости на основании заявлений тренеров», — говорилось в письме из Минспорта.

Успокаивающие ответы на бумаге и угрозы увольнения на словах лишь добавили масла в огонь. По данным «Реального времени», часть бывших и действующих сотрудников ДЮСШ настоятельно просили проверить действия руководства на предмет злоупотреблений с бюджетными средствами. В письме к главе Следкома РФ, к примеру, говорилось о закупленных и выданных лично директору четырех седлах под 200 тысяч рублей каждое. А еще о якобы имевшей место закупке «элитных» лошадей за миллионы, которые по факту показали плачевные результаты на соревнованиях.

Подтвердятся ли подозрения недовольных, покажет следствие.