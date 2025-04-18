«Инженерные коммуникации» незаконно начисляли плату за воду жителям Елабужского района за три года

Фото: Реальное время

Елабужская городская прокуратура провела проверку деятельности ООО «Инженерные коммуникации» по жалобам жителей сел Танайка и Колосовка на нарушения правил расчета оплаты за холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки установлено, что ООО «Инженерные коммуникации» выявило факты изменений условий потребления холодной воды в ряде домовладений. В связи с этим компания произвела перерасчет потребленной воды за период, превышающий установленный законом срок в три месяца.

— По правилам, установленным постановлением правительства РФ №354, перерасчет возможен только за последние три месяца. Однако жители получили счета за три последних года, — отметили в прокуратуре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По результатам проверки прокуратурой были приняты следующие меры:

Директору ООО «Инженерные коммуникации» внесено представление об устранении нарушений.

Произведена корректировка расчетов десяти жителям сел Танайка и Колосовка, из которых исключен незаконный трехлетний период начислений.

Виновный сотрудник ООО «Инженерные коммуникации» привлечен к дисциплинарной ответственности.

Рената Валеева