В Бавлах приостановили работу салатного цеха из-за нарушений санитарных норм

Фото: Реальное время

Деятельность салатного цеха, принадлежащего ИП Идиятуллиной З.Р. в городе Бавлы, приостановлена судом на семь суток. Решение принято после выявления многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В пробах кулинарной продукции и готовых блюд были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк. Это указало на нарушения в процессе приготовления пищи и несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками, что создавало угрозу для здоровья потребителей.

После согласования с прокуратурой Татарстана была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние салатного цеха.

Отсутствие грызунонепроницаемости помещения.

Наличие продуктов питания без маркировки.

Разделочный инвентарь не промаркирован.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В результате проверки с реализации было снято четыре партии пищевой продукции общим весом 5,5 кг.

На ИП Идиятуллину З.Р. были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение салатного цеха было опечатано, а сотрудники предприятия общественного питания направлены на внеочередное гигиеническое обучение.



Напомним, что недавно управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о групповом очаге сальмонеллеза в Альметьевске, связанном с употреблением продукции предприятия по приготовлению и доставке готовых блюд.

Рената Валеева