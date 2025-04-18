В Бавлах приостановили работу салатного цеха из-за нарушений санитарных норм
Деятельность салатного цеха, принадлежащего ИП Идиятуллиной З.Р. в городе Бавлы, приостановлена судом на семь суток. Решение принято после выявления многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
В пробах кулинарной продукции и готовых блюд были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк. Это указало на нарушения в процессе приготовления пищи и несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками, что создавало угрозу для здоровья потребителей.
После согласования с прокуратурой Татарстана была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой выявлены следующие нарушения:
- Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние салатного цеха.
- Отсутствие грызунонепроницаемости помещения.
- Наличие продуктов питания без маркировки.
- Разделочный инвентарь не промаркирован.
В результате проверки с реализации было снято четыре партии пищевой продукции общим весом 5,5 кг.
На ИП Идиятуллину З.Р. были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение салатного цеха было опечатано, а сотрудники предприятия общественного питания направлены на внеочередное гигиеническое обучение.
Напомним, что недавно управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о групповом очаге сальмонеллеза в Альметьевске, связанном с употреблением продукции предприятия по приготовлению и доставке готовых блюд.
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