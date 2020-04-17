Разбоев стало в полтора раза меньше, мошенничеств — в полтора раза больше
«В состоянии войны с болезнью»
Замминистра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов рассказал сегодня на брифинге о том, какими усилиями обеспечивается правопорядок в республике во время режима самоизоляции. Сотрудники полиции пока не уходят в отпуск, а тех, кто успел выйти, отозвали на работу. Населенные пункты республики патрулируют 3 тысячи полицейских и росгвардейцев. Особая работа ведется с теми гражданами, которые попадают в группу риска. «Карантинный контроль» лежит на плечах не только врачей, но и полицейских.
— С 1 марта текущего года получаем списки лиц, вернувшихся туристов, данные поступают в правительство республики и Роспотребнадзор РТ. Отрабатываем списки. Установили места проживания более 3 тысяч человек. Получили списки с именами 33,5 тысячи граждан, проверили более 29 тысяч и совместно с ними проживающих. Многие относятся с пониманием и соблюдают режим самоизоляции. Сейчас Минздрав и Роспотребнадзор формируют списки тех, кто имел контакт с татарстанскими туристами, эту категорию также проверяем в течение 14 дней, — сообщил начальник полиции.
Прибывающие разным транспортом из Москвы, Санкт-Петербурга и областей должны самоизолироваться на две недели. Правоохранители разъясняют это правило приехавшим в Татарстан. Сотрудники МВД проверяют и пассажиров метро. Метро, кстати, изрядно обезлюдело: с 1 апреля пассажиропоток упал со 100 тысяч человек в сутки до 14 тысяч.
«Люди стали хитрить: пересылают своим друзьям СМС-сообщения с разрешением на выход из дома. Мы ввели свою внутреннюю кодировку, можем определить подлинность сообщения», — обратил внимание Соколов.
— Это не карательные меры, а обеспечительные. Мы находимся в состоянии войны с болезнью и готовы на более серьезные меры. Да, реагируем на грубые нарушения в отношении тех, кто не просто вышел без необходимости, а еще и совершил административное нарушение или ведет себя нагло, наплевательски к действующему порядку. Для кого-то достаточно предупредительных мер — например, с пенсионерами мы проводим разъяснения. Личный состав делает все, чтобы с наименьшими последствиями татарстанцы пережили это непростое время, — рассказал о своей работе Соколов.
Цифры и факты от МВД Татарстана
- В настоящее время в Татарстане находятся в самоизоляции 439 человек, приехавших из-за границы.
- По нарушению режима самоизоляции составили 15 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП.
- Дополнительные заслоны обеспечивает контроль соблюдения ограничительных мер межмуниципальных перевозок. Действует 81 пост в 14 городах Татарстана, остальные населенные пункты патрулируют мобильные группы и посты.
- Было проверено 937 тысяч граждан, перемещающихся по дорогам республики, более 868 тысяч автомобилей, составлено около 400 административных протоколов по ст. 20.6 КоАП.
- Проверены 27,5 тысячи справок от работодателей. Полицейские изъяли более 2 тысяч подделанных или не соответствующих требованиям справок, которые сейчас ждут юридической оценки.
- Четыре человека в Казани и Зеленодольске от имени вымышленных работодателей распространяли справки. Возбуждено семь уголовных дел по ст. 327 «Подделка документов»
- Из 58 доказанных незаконных справок: 14 были написаны от лица несуществующих организаций, в 20 случаях человек со справкой на предприятии не работал, и 24 компании не были включены в перечень объектов жизнеобеспечения.
- В Татарстане отмечено 5,6 тысячи нарушений ограничительных мер.
- По ст. 20.6 КоАП составлено более 3,6 тыс. административных протоколов.
- Рассмотрено в судах свыше 1,6 тыс. дел. Решением судов 477 лиц предупреждены о нарушениях правил самоизоляции, в отношении остальных наложены штрафы.
- По решению суда остановлена деятельность одного юридического лица.
- Вахитовский суд наложил штраф в 100 тыс. рублей на должностное лицо, которое организовало торговлю в столовой при массовом скоплении людей.
- 17 человек в Казани и Набережных Челнах задержаны по фактам фальсификации и сбыта средств защиты по завышенной стоимости.
- Изъято более 13 тонн спиртосодержащей жидкости, которая проходит исследования на предмет опасности для жизни и здоровья.
- В Татарстане ликвидировали два незаконных производства спиртосодержащих продуктов. На складе одного из них обнаружена крупная партия готовой продукции, а также пустые пластиковые канистры с этикетками «Этиловый спирт».
«Статистика — как бикини: интересно, что показывает, но самое интересное — что скрывает»
На текущий момент обстановка по другим правонарушениям из-под контроля не выходила, непрогнозируемых скачков преступности нет, отметил Соколов. «Статистика — как бикини: интересно, что показывает, но самое интересное — что скрывает», — шутливо заметил спикер.
Он рассказал, что участились кражи с кредитных, банковских счетов и случаи мошенничества — и по телефону, и через интернет. Количество разбоев, убийств и покушений на убийства сократилось.
По Татарстану:
- На 47% снизилось количество разбоев.
- До 90% выросла раскрываемость грабежей, остались нераскрытыми на сегодня только два разбойных нападения.
- Удельный вес преступлений в общественных местах по республике снизился с 31% до 21%, на улицах — с 14% до 13%.
- В период самоизоляции зафиксировано 789 фактов мошенничества, на 348 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- За этот же период зарегистрировано на 59 больше фактов незаконного сбыта наркотиков, чем за тот же период прошлого года.
В Казани:
- За первую неделю самоизоляции в Казани число преступлений снизилось на 8%, за вторую — на 14%.
- За последние две недели в Казани зарегистрировано 56 преступлений, удельный вес их составил 11% — меньше, чем по итогам I квартала этого года — 13%. Это наименьшее значение за последние 4 года.
- За первые две недели апреля произошло 13 грабежей, за аналогичный период прошлого года — 21 грабеж.
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