Разбоев стало в полтора раза меньше, мошенничеств — в полтора раза больше

Фото: Максим Платонов

«В состоянии войны с болезнью»

Замминистра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов рассказал сегодня на брифинге о том, какими усилиями обеспечивается правопорядок в республике во время режима самоизоляции. Сотрудники полиции пока не уходят в отпуск, а тех, кто успел выйти, отозвали на работу. Населенные пункты республики патрулируют 3 тысячи полицейских и росгвардейцев. Особая работа ведется с теми гражданами, которые попадают в группу риска. «Карантинный контроль» лежит на плечах не только врачей, но и полицейских.

— С 1 марта текущего года получаем списки лиц, вернувшихся туристов, данные поступают в правительство республики и Роспотребнадзор РТ. Отрабатываем списки. Установили места проживания более 3 тысяч человек. Получили списки с именами 33,5 тысячи граждан, проверили более 29 тысяч и совместно с ними проживающих. Многие относятся с пониманием и соблюдают режим самоизоляции. Сейчас Минздрав и Роспотребнадзор формируют списки тех, кто имел контакт с татарстанскими туристами, эту категорию также проверяем в течение 14 дней, — сообщил начальник полиции.

«Люди стали хитрить: пересылают своим друзьям СМС-сообщения с разрешением на выход из дома. Мы ввели свою внутреннюю кодировку, можем определить подлинность сообщения», — обратил внимание Соколов. Фото tatar-inform.ru

Прибывающие разным транспортом из Москвы, Санкт-Петербурга и областей должны самоизолироваться на две недели. Правоохранители разъясняют это правило приехавшим в Татарстан. Сотрудники МВД проверяют и пассажиров метро. Метро, кстати, изрядно обезлюдело: с 1 апреля пассажиропоток упал со 100 тысяч человек в сутки до 14 тысяч.

«Люди стали хитрить: пересылают своим друзьям СМС-сообщения с разрешением на выход из дома. Мы ввели свою внутреннюю кодировку, можем определить подлинность сообщения», — обратил внимание Соколов.

— Это не карательные меры, а обеспечительные. Мы находимся в состоянии войны с болезнью и готовы на более серьезные меры. Да, реагируем на грубые нарушения в отношении тех, кто не просто вышел без необходимости, а еще и совершил административное нарушение или ведет себя нагло, наплевательски к действующему порядку. Для кого-то достаточно предупредительных мер — например, с пенсионерами мы проводим разъяснения. Личный состав делает все, чтобы с наименьшими последствиями татарстанцы пережили это непростое время, — рассказал о своей работе Соколов.

«Личный состав делает все, чтобы с наименьшими последствиями татарстанцы пережили это непростое время», — рассказал о своей работе Соколов

Цифры и факты от МВД Татарстана

В настоящее время в Татарстане находятся в самоизоляции 439 человек, приехавших из-за границы.

По нарушению режима самоизоляции составили 15 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП.

Дополнительные заслоны обеспечивает контроль соблюдения ограничительных мер межмуниципальных перевозок. Действует 81 пост в 14 городах Татарстана, остальные населенные пункты патрулируют мобильные группы и посты.

Было проверено 937 тысяч граждан, перемещающихся по дорогам республики, более 868 тысяч автомобилей, составлено около 400 административных протоколов по ст. 20.6 КоАП.

Проверены 27,5 тысячи справок от работодателей. Полицейские изъяли более 2 тысяч подделанных или не соответствующих требованиям справок, которые сейчас ждут юридической оценки.

Четыре человека в Казани и Зеленодольске от имени вымышленных работодателей распространяли справки. Возбуждено семь уголовных дел по ст. 327 «Подделка документов»

Из 58 доказанных незаконных справок: 14 были написаны от лица несуществующих организаций, в 20 случаях человек со справкой на предприятии не работал, и 24 компании не были включены в перечень объектов жизнеобеспечения.

В Татарстане отмечено 5,6 тысячи нарушений ограничительных мер.

По ст. 20.6 КоАП составлено более 3,6 тыс. административных протоколов.

Рассмотрено в судах свыше 1,6 тыс. дел. Решением судов 477 лиц предупреждены о нарушениях правил самоизоляции, в отношении остальных наложены штрафы.

По решению суда остановлена деятельность одного юридического лица.

Вахитовский суд наложил штраф в 100 тыс. рублей на должностное лицо, которое организовало торговлю в столовой при массовом скоплении людей.

17 человек в Казани и Набережных Челнах задержаны по фактам фальсификации и сбыта средств защиты по завышенной стоимости.

Изъято более 13 тонн спиртосодержащей жидкости, которая проходит исследования на предмет опасности для жизни и здоровья.

В Татарстане ликвидировали два незаконных производства спиртосодержащих продуктов. На складе одного из них обнаружена крупная партия готовой продукции, а также пустые пластиковые канистры с этикетками «Этиловый спирт».

Соколов рассказал, что участились кражи с кредитных, банковских счетов и случаи мошенничества — и по телефону, и через интернет. Фото tatar-inform.ru

«Статистика — как бикини: интересно, что показывает, но самое интересное — что скрывает»

На текущий момент обстановка по другим правонарушениям из-под контроля не выходила, непрогнозируемых скачков преступности нет, отметил Соколов. «Статистика — как бикини: интересно, что показывает, но самое интересное — что скрывает», — шутливо заметил спикер.



Он рассказал, что участились кражи с кредитных, банковских счетов и случаи мошенничества — и по телефону, и через интернет. Количество разбоев, убийств и покушений на убийства сократилось.



По Татарстану:

На 47% снизилось количество разбоев.

До 90% выросла раскрываемость грабежей, остались нераскрытыми на сегодня только два разбойных нападения.

Удельный вес преступлений в общественных местах по республике снизился с 31% до 21%, на улицах — с 14% до 13%.

В период самоизоляции зафиксировано 789 фактов мошенничества, на 348 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот же период зарегистрировано на 59 больше фактов незаконного сбыта наркотиков, чем за тот же период прошлого года.

Удельный вес преступлений в общественных местах по республике снизился с 31% до 21%, на улицах — с 14% до 13%. Фото Максима Платонова

В Казани:



За первую неделю самоизоляции в Казани число преступлений снизилось на 8%, за вторую — на 14%.

За последние две недели в Казани зарегистрировано 56 преступлений, удельный вес их составил 11% — меньше, чем по итогам I квартала этого года — 13%. Это наименьшее значение за последние 4 года.

За первые две недели апреля произошло 13 грабежей, за аналогичный период прошлого года — 21 грабеж.

Екатерина Аблаева