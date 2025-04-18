Раис Татарстана обсудил с делегацией «Казахстан темир жолы» развитие транспортного коридора «Север — Юг»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ), крупнейшего оператора железнодорожной сети Казахстана. Встреча прошла на территории особой экономической зоны «Алабуга», сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся перспектив сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Казахстан темир жолы» предоставляет услуги грузовых перевозок, а также оказывает транспортно-логистические услуги и оперирует вагонами.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» — это мультимодальная транспортная система, соединяющая Северную Европу с государствами Персидского залива и Индийского океана. Проходящий через территорию России, Кавказа и Центральной Азии коридор был учрежден в 2000 году соглашением между Россией, Ираном и Индией и на сегодняшний день объединяет 12 стран. МТК включает три основных маршрута: западный (через западное побережье Каспийского моря), восточный (через восточное побережье) и транскаспийский (через Каспийское море).

Рената Валеева