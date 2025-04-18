В России впервые сократилось число действующих адвокатов

Фото: Динар Фатыхов

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина сообщила о первом сокращении количества действующих адвокатов в стране. Об этом она заявила на XII Всероссийском съезде адвокатов.

По данным ФПА, в настоящее время в России статус адвоката имеют 75 813 юристов. Отмечено значительное снижение числа молодых специалистов: если в 2023 году доля адвокатов младше 30 лет составляла почти 17%, то к 2025 году их количество уменьшилось до 6,4%.

При этом выросла доля адвокатов старше 60 лет. XII Всероссийский съезд адвокатов, где прозвучала эта информация, проводится раз в два года.

Матвей Гавриков