В эти выходные в поселках Казани пройдет бесплатная вакцинация от бешенства для собак и кошек
В предстоящие выходные, 19 и 20 апреля, в различных поселках Казани будет организована выездная бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства. Специалисты Государственного ветеринарного объединения города также проведут процедуру чипирования и регистрации собак на местах. Об этом сообщили в мэрии города.
Авиастроительный район:
- 19 апреля: поселок Северный, перекресток ул. Мариупольской и ул. Литвинова, с 9.00 до 11.00.
- 20 апреля: поселок Голубое Озеро, с 9.00.
- 20 апреля: поселок Крутушка, ул. Центральная, 1, с 9.00 до 11.00.
Кировский район:
- 19 апреля: жилой массив Старое Аракчино, ул. Старо-Аракчинская, 32, с 10.00 до 12.00.
- 19 апреля: жилой массив Красная Горка, ул. Приволжская, 97а (вблизи дома культуры), с 14.00 до 16.00.
- 20 апреля: жилой массив Игумново, ул. 2-я Аракчинская, 17, с 10.00 до 12.00.
Московский район:
- 19 апреля: жилой массив Левченко, около ДК «Полимер», ул. Рахимова, 29, с 10.00 до 13.00.
- 19 апреля: ул. Желатиновая, 9/13, с 13.00 до 15.00.
Ново-Савиновский район:
- 20 апреля: поселок Брикетный, ул. 9-я Кадышевская, 15а, с 13.00 до 14.00.
Приволжский район:
- 19 апреля: жилой поселок Победилово, ул. Садовая, 38а, с 10.00 до 12.00.
- 19 апреля: поселок Кукушкино, ул. Поперечно-Кукушкинская, 11, с 12.30 до 14.00.
Советский район:
- 19 апреля: жилой массив Дербышки, парковка Дома культуры, ул. Советская, 18, с 10.00 до 14.00.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.