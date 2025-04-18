В Татарстане осудили бывшего директора школы, с крыши которой снег упал на ребенка

В Дрожжановском районе Татарстана суд признал виновной в халатности директора Нижнечекурской школы и назначил ей штраф. Причиной стало обрушение снега с крыши здания, в результате которого пострадала 16-летняя ученица. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Следствие установило, что в период с декабря 2023 года по март 2024 года отдел образования Дрожжановского района неоднократно давал директору школы поручения организовать уборку снега с крыши, ссылаясь на угрозу его схода. Однако необходимые работы так и не были проведены.

Инцидент произошел в марте 2024 года. На пристроенную входную группу с металлическим козырьком упал снег, который сошел с крыши. В результате козырек рухнул на 16-летнюю девочку, после чего ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы с различными травмами, причинившими тяжкий вред здоровью.

Суд признал директора школы виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.



Рената Валеева