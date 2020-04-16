Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Фото: кадр из фильма

Политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной. Об этом сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Сурайкин обвинил создателей фильма о попытке дискредитировать советскую историю.

«Я считаю, что государство должно вмешиваться и такие вещи, просто запрещать. Потому что это используется создателями таких сериалов для того, чтобы выразить свои необъективные политические взгляды, сделать себе пиар и заработать на нем деньги. Безусловно, наше отношение крайне отрицательное к подобным сериалам», — цитирует Сурайкина издание «Подъем».

Партия уже готовит обращение к телеканалу Его планируют отправить сегодня.

Напомним, премьера сериала «Зулейха открывает глаза» состоялась 13 апреля на телеканале «Россия 1». Кинокартина рассказывает о процессе раскулачивания крестьян в 30-е годы XX века. Часть съемок проходила в Казани.

