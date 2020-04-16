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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

09:28, 16.04.2020 9
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Фото: кадр из фильма

Политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной. Об этом сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Сурайкин обвинил создателей фильма о попытке дискредитировать советскую историю.

«Я считаю, что государство должно вмешиваться и такие вещи, просто запрещать. Потому что это используется создателями таких сериалов для того, чтобы выразить свои необъективные политические взгляды, сделать себе пиар и заработать на нем деньги. Безусловно, наше отношение крайне отрицательное к подобным сериалам», — цитирует Сурайкина издание «Подъем».

Партия уже готовит обращение к телеканалу Его планируют отправить сегодня.

Напомним, премьера сериала «Зулейха открывает глаза» состоялась 13 апреля на телеканале «Россия 1». Кинокартина рассказывает о процессе раскулачивания крестьян в 30-е годы XX века. Часть съемок проходила в Казани.

Общество Татарстан
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комментарии 9

комментарии

  • Галина Гундина 10:16
    Фильм не стоит запрещать,в истории СССР были и положительные и отрицательные герои. Запрет лишь разогреет интерес к фильму и сложится мнение,что коммунисты боятся правды. Предпочитаю смотреть более позитивные передачи.О фактах нелюдей в отношении бесправных многие и так знают и обвиняют не всю партию,а извергов,примазовшихся к ней.
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  • Анонимно 10:20
    За искажение истории, создатели таких фильмов от отвественности не уйдут
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  • Анонимно 10:20
    Что, испугались! Боитесь правды! Пусть народ видит, как было на самом деле.
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  • Тахир Давлетшин 10:27
    Сериал Зулейха - не только пасквиль на историю страны, причем очень примитивный, но и на татарский народ, второй по численности в России.
    Цель тех, кто поставил его не только сделать себе пиар и заработать деньги,
    вбить клин между народами
    Г-н Сурайкин конечно же опоздал - со злом надо бороться в зародыше
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  • Анонимно 10:42
    Депрессивный и примитивный сериал. Очень трудно смотреть.
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  • Анонимно 10:49
    Даже не мечтайте! Может вы стыдитесь нашего прошлого, поэтому хотите, чтобы не показывали!? Я, да, стыжусь! Пусть все видят правду и пусть этот ужас не повторится.
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    Анонимно 10:58
    А настоящего не стыдитесь?
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  • Анонимно 10:54
    Про какой клин вы говорите? Где же вы видите зло? В правде жизни?
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  • Александр Поздеев 11:30
    А,без кровавой гебни,что от картины останется?Художники,блин...

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