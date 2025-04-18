Минюст объявил блогера Шпака* и режиссера Ширяева* иностранными агентами

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России включил в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

— Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.В. Чистякова*, В.Э. Ширяев*, а также А.К. Шпак*, — говорится в официальном сообщении.

В Минюсте пояснили, что Шпак* и Ширяев* распространяли материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными на территории страны, а также распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против СВО.

Ранее Совфед принял пакет законов об усилении контроля за деятельностью иноагентов. Согласно новым нормам, статус иноагента могут получить лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует.

Рената Валеева