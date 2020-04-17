Минниханов доложил Путину о том, как Татарстан борется с COVID-19

Фото: пресс-служба президента РТ

Только что закончилось совещание о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах. В режиме видеосвязи на нем присутствовали Владимир Путин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Татьяна Голикова. Свои доклады представили руководители нескольких регионов, в том числе и Рустам Минниханов.

По словам Путина, пик эпидемии еще не пройден и сейчас болезнь распространяется по регионам. Поэтому сегодня он выборочно заслушал доклады руководителей субъектов Федерации, министров обороны и здравоохранения о том, как разворачивается работа по обеспечению медицинской отрасли в регионах.



По словам Путина, пик эпидемии еще не пройден и сейчас болезнь распространяется по регионам. Фото kremlin.ru

Михаил Мурашко: вакцину разрабатывают на семи научных площадках в России

Министр здравоохранения вкратце обрисовал работу Минздрава. Помимо вполне ожидаемого переоборудования госпиталей и обеспечения лекарственными средствами, он отдельно остановился на важности раннего выявления заболевания. По мнению министра, раннее тестирование позволяет избежать развития тяжелых форм. Несвоевременное же обращение к врачам часто ведет за собой осложнения.

Мурашко рассказал, что Минздрав тестирует пять препаратов от вируса. Уже действуют 12 отечественных тест-систем, и еще семь будут скоро зарегистрированы Росздравнадзором. Но, пожалуй, самое важное — на семи научных площадках в России разрабатывается вакцина (на разных стадиях разработки). Владимир Путин спросил министра, есть ли вероятность того, что вакцина будет готова раньше заявленных сроков (к концу года). Мурашко ответил, что ученые и Минздрав делает все необходимое для того, чтобы ускорить процесс, но нужно будет подтвердить безопасность и эффективность препаратов.



Министр обороны был очень сух и краток: он привел цифры о том, как Минобороны участвует в развертывании медицинской сети. Фото kremlin.ru

Сергей Шойгу: «Вооруженные силы готовы к выполнению задач»

Министр обороны был очень сух и краток: он привел цифры о том, как Минобороны участвует в развертывании медицинской сети. Так, в сжатые сроки ведется строительство 16 многофункциональных медцентров Минобороны в 15 субъектах России. Они разворачиваются на базе военных госпиталей и дают дополнительно 1 600 мест для коронавирусных больных.

Работы ведутся круглосуточно вот уже 29-е сутки. Восемь центров будут сданы до 30 апреля (один из них — сегодня в Нижнем Новгороде), остальные восемь — до 15 мая. Все они комплектуются медицинским оборудованием: томографами, аппаратами ИВЛ, реанимационной техникой. Организованы возможности телемедицины для консультаций с ведущими специалистами. В штат подготовлены 2224 человека. Еще Минобороны развернуло 16 лабораторных центров ПЦР-диагностики коронавируса и четыре полевые лаборатории.

«Вооруженные силы готовы к выполнению задач», — отчитался Сергей Шойгу.

Рустам Нургалиевич Минниханов отчитывался о том, как Татарстан развернул работу по борьбе с коронавирусом, из городской больницы №7. Пресс-служба президента РТ

Рустам Минниханов: «Задействованы 12 госпиталей на 1400 коек, остальные можем развернуть за несколько часов»

Президент заслушал доклады руководителей нескольких регионов. Рустам Нургалиевич Минниханов отчитывался о том, как Татарстан развернул работу по борьбе с коронавирусом, из городской больницы №7.

Согласно его докладу, в РТ на 17 апреля из 144 пациентов 82 находятся в стационарах, 34 на амбулаторном лечении, 28 выздоровели, среди них — одна беременная женщина. Прирост случаев болезни за сутки составил 16 человек. На карантине в Татарстане находятся 1064 человека, за все время эпидемии 22 000 татарстанцев уже прошли карантин. В условиях обсервации находятся сегодня 111 человек, прилетевших из Таиланда, из них 45 татарстанцев, остальные — из 14 других регионов. Всего республика имеет возможность размещать в обсерваторах до 1000 человек.



Для борьбы с коронавирусом республика определила 26 лечебных учреждений на 3049 коек, из них 1485 оснащены аппаратами ИВЛ. «Задействованы 12 госпиталей на 1400 коек, остальные можем развернуть за несколько часов», — сказал президент Татарстана.

Диагностика ведется в 10 лабораториях, в том числе одной частной.

Один из крупнейших перепрофилированных госпиталей развернут на базе городской больницы №7. Рядом с ним расположено новое общежитие Казанского университета на 420 мест, которое на период интенсивной работы зарезервировали для медперсонала, который будет там жить. Там созданы все условия, в том числе для организации питания.

Рустам Минниханов поблагодарил федеральный штаб за оперативную информацию, которая позволяет постоянно вносить коррективы в работу. Фото пресс-службы президента РТ

Все медицинские учреждения республики обеспечены оборудованием, лекарствами, средствами индивидуальной защиты. Штат полностью укомплектован квалифицированными кадрами.

Рустам Минниханов поблагодарил федеральный штаб за оперативную информацию, которая позволяет постоянно вносить коррективы в работу . Также поблагодарил федеральные власти за меры поддержки и за дополнительные средства: «Они уже поступили — и на медицинское оборудование, и на стимулирование медработников, все регламенты у нас есть и будут реализованы в срок».

Республика активно поддерживает все рекомендованные меры и подключила к борьбе с коронавирусом крупные компании — ТАИФ, КАМАЗ, «Татнефть», «Нэфис». С их помощью организован пошив масок и спецодежды. «Татнефть» привезла в республику 6 миллионов масок и шесть линий для их производства. В месяц в республике будут производить минимум 15 миллионов масок. Две татарстанские компании обеспечивают медицинские учреждения и муниципалитеты антисептиками.

В завершение своего доклада Рустам Минниханов рассказал о сегодняшнем визите в Нижнекамск: «Я посетил два крупных предприятия — «Нижнекамскнефтехим» и ТАНЕКО. Все работают в штатном режиме, соблюдаются меры безопасности. В республике своевременно реализуются все инвестиционные программы, работает строительный комплекс».

Людмила Губаева