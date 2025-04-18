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Вооруженные силы России освободили Валентиновку в ДНР

14:30, 18.04.2025
Вооруженные силы России освободили Валентиновку в ДНР
Фото: Мария Зверева

Подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

  • Операция по освобождению была проведена в результате активных действий военнослужащих группировки. Контроль над Валентиновкой перешел под юрисдикцию российских военных сил.

Напомним, что недавно в Минобороны России также сообщили об освобождении населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики.

Матвей Гавриков

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