Вооруженные силы России освободили Валентиновку в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
- Операция по освобождению была проведена в результате активных действий военнослужащих группировки. Контроль над Валентиновкой перешел под юрисдикцию российских военных сил.
Напомним, что недавно в Минобороны России также сообщили об освобождении населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики.
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