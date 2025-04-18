Зеленский ввел санкции против SHAMAN, Джигурды и Куклачева

Фото: Максим Платонов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 20 российских деятелей культуры и спорта. Своим указом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины сроком на 10 лет.

Ограничения включают блокировку активов на Украине, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, лишение госнаград страны.

В список вошли Ярослав Дронов (SHAMAN), актриса Ирина Апексимова, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, дрессировщик Юрий Куклачев, актеры Оскар Кучера, Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, вице-президент Федерации гимнастики РФ Никита Нагорный, спортсменка Софья Великая, боксер Денис Лебедев, певец Александр Розенбаум, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, актер Виталий Гогунский, шоумен Никита Джигурда, рэпер Жиган (Роман Чумаков) и другие.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится к отмене введенных против нее санкций и не пытается убедить кого-либо их отменить.

Рената Валеева