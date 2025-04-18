Путин назвал борьбу с вовлечением молодежи в преступность приоритетом

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил, что противодействие попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность является одним из важнейших направлений молодежной политики. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.

— Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, объяснять не нужно, насколько это важно. Это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики, — добавил он и предоставил слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Рената Валеева