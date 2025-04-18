В Нижнекамске будут судить 19-летнего парня, обвиняемого в сбыте наркотиков несовершеннолетнему

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и склонении несовершеннолетнего к их потреблению. Об этом пишет пресс-служба.

Молодому человеку предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), п. «в» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств).

По данным следствия, 4 марта 2025 года обвиняемый, находясь в подъезде дома на проспекте Химиков, обнаружил сверток с наркотическим средством массой не менее 0,35 грамма. Часть вещества он хранил дома, а часть передал своему 17-летнему знакомому, с которым ранее учился. На следующий день, по версии следствия, обвиняемый склонил подростка к употреблению наркотика.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Молодой человек был задержан. В ходе следствия вину в совершении преступлений он не признал.

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Рената Валеева