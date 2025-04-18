Проезд по новой трассе от Краснодара до Крымского моста станет платным с 22 апреля

Фото: Динар Фатыхов

С 22 апреля новая федеральная трасса А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» перейдет на платный режим. Об этом сообщила компания «Автодор», которая приступила к обслуживанию магистрали.

Новая трасса, проходящая в обход населенных пунктов, выводит транзитный транспорт из городской черты, что позволяет значительно сократить время в пути. Предполагается, что новая дорога позволит добраться от Краснодара до Крымского моста всего за два часа.

Напомним, что с декабря прошлого года проезд по трассе был бесплатным. Распоряжение правительства о переводе магистрали А-289 на платный режим было выпущено в конце 2024 года.

Общая протяженность трассы составляет 118,6 километра. Дорога включает четыре полосы движения и десять развязок, обеспечивающих съезд к населенным пунктам.

«Автодор» обращает внимание водителей на повышенную опасность столкновения с дикими животными, особенно лосями, на скоростных трассах, включая активно строящуюся магистраль М-12 «Восток». Причиной участившихся случаев выхода животных на дорогу является не только весенняя миграция, но и повреждение дорожных ограждений, что делает трассы более доступными для диких обитателей.



Рената Валеева