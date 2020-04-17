Ирина Петровская: «Зулейху досмотрю, но с усилием над собой»

Известная российская телерадиоведущая и телекритик высказалась об экранизации романа Гузель Яхиной

Российская телерадиоведущая, журналист и телекритик Ирина Петровская высоко оценила роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в одной из передач на «Эхе Москвы». Однако первые серии экранизации вызвали совершенно другую реакцию — мнение о сериале не в лучшую сторону отличалось от впечатлений о книге. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт высказала замечания к картине Егора Анашкина, уточнив, что это пока предварительная оценка.



Хаматова — Зулейха? Не верю!

— Оговорюсь сразу — я не привыкла делиться мнением, составленным на полпути. Пока, просмотрев лишь половину сериала, я могу рассказать лишь о своих предварительных впечатлениях.

На данном этапе мне кажется, что сериал получился примитивным и однобоким по сравнению с книгой. Если характер главной героини в литературном произведении точно и детально прописан, то в экранизации этого нет. Но ведь именно это самое интересное! Я не вижу забитой восточной женщины на экране. И это проблемы как режиссуры, так и сценариста. Такие же вопросы у меня возникают и к актерской работе.

Сложно говорить и даже бессмысленно, я считаю, соответствует ли экранный образ Зулейхи представлениям, которые по книге составил для себя каждый читатель. Нельзя сопоставлять, похожа ли Чулпан Хаматова на свою героиню. Однако для меня ряд несоответствий в образах очевиден. В том числе несовпадение и возрастное. Если в книге Зулейха все же женщина относительно молодая, то актриса, при всех ее достоинствах, уже не тянет на заявленный автором романа возраст.

Фото: телеканал «Россия 1»

Конечно, в истории искусств мы знаем много замечательных примеров, когда зрелые актрисы брались за роли молодых героинь и смотрелись в них более чем гармонично. Например, артистки МХАТа в 50-е годы прошлого века. Это ведь классика — образ 28-летней Анны Карениной в исполнении Аллы Константиновны Тарасовой! Но и об этом можно было бы забыть, если бы создатели картины были убедительны во всем и придерживались художественной правды. Но здесь этого нет… У меня сразу возникает вопрос, который задавал Станиславский и сам же на него отвечал: «Не верю!» Остается лишь надеяться, что в дальнейшем образ Зулейхи станет более убедительным.

У телеканала «Россия» нет культуры показа

Телеканал «Россия» показывает сериал в своем духе — безобразно! Это очень мешает восприятию экранизации, несмотря на то, что «Зулейха» — это событие весны, самое ожидаемое и долгожданное. В первый вечер было заявлено сразу две серии, а показали одну. Во второй все ждали только одну заявленную серию, а неожиданно получили сразу две, в среду — опять лишь один эпизод. Ожидаешь одно, а получаешь другое. По сути, зритель получает кота в мешке. Мы, конечно, сейчас почти все сидим дома, но все равно как деловые люди мы привыкли планировать, распределять свое время. И потом — время начала сериала. Если раньше вечерние сериалы начинались четко в 21.00, то что теперь? То в 21.20, то и вовсе — в 21.30. Совершенно непонятно, чем при этом руководствуется телевизионное начальство. Это раздражает и сбивает с настроя.

Фото: телеканал «Россия 1»

Мне не хватило татарской деревни

В книге, особенно в первой ее части, очень подробно прописывается жизнь в татарской деревне. Это, пожалуй, самое интересное, то, чего хочется еще и еще, в деталях. В сериале же бытовая часть показана схематично, не видно, как именно живет героиня, что влияет на формирование ее характера, что именно делает ее такой, какой она стала. Бытовые детали жизни и окружения Зулейхи подаются в форме треша. Да и потом не лучше, когда на экране появляются этот ужасный эшелон, ссылка… Создается впечатление, что я все это уже видела — настолько все построено на штампах. Да, коммунисты встрепенулись и хотят потребовать, чтобы сериал сняли с экранов, мол, «из-за очередного очернения истории». Но хочется-то подробностей, национальных особенностей, деталей.

Да, я досмотрю сериал. Я вообще редко бросаю начатый просмотр, даже если смотрю откровенную чепуху. Но сразу скажу — смотреть я буду не без усилия над собой. Нам, несчастным, по роду деятельности часто приходится это делать.