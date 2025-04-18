В Татарстане возродили региональное отделение ВООПИиК

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в Международный день памятников и достопримечательных мест возобновила работу региональная организация Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Учредителями нового отделения выступили архитекторы-реставраторы, краеведы и культурные деятели республики. Председателем регионального отделения избран казанский архитектор-реставратор Степан Новиков, защитивший более 40 проектов реставрации объектов культурного наследия.

Отделение было ликвидировано после смерти в 2021 году предыдущего руководителя Фариды Забировой. Возрождение организации поддержал Центральный совет ВООПИиК, единогласно утвердив кандидатуру Новикова в декабре 2023 года.

В обновленное отделение вошли представители научного сообщества, музейные работники и активисты. Заместителем председателя назначена архитектор-реставратор Альбина Каримова.

Напомним, что с начала 2025 года в государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) включили 20 новых пунктов. Всего в реестр входят 1 907 татарстанских объектов, еще 446 имеют статус федерального значения. В статусе вновь выявленных находятся 3 411 объектов.



Матвей Гавриков