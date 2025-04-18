Заключенные в СИЗО получат право на психологическую помощь

Фото: Максим Платонов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление психологической помощи заключенным, содержащимся в СИЗО. Об этом пишет «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, подозреваемым и обвиняемым будет оказываться психологическая помощь сотрудниками психологической службы СИЗО в порядке, установленном Министерством юстиции. Необходимым условием для проведения подобных мероприятий является добровольное согласие арестованного.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Законопроект также вносит уточнения в ряд федеральных законов, касающихся деятельности ФСИН. В частности, предлагается конкретизировать полномочия ФСИН в отношении порядка материально-технического обеспечения учреждений, профилактического учета и надзора за заключенными, их конвоирования, а также применения сотрудниками изоляторов физической силы, спецсредств и оружия при розыске беглецов.

В случае принятия закона, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий передачу СИЗО, переданных ФСИН России в 2006 году, в ведение ФСБ.

Рената Валеева