В Казани арестован подозреваемый в посредничестве взятке в 13 млн под налоговую

Фото: Михаил Захаров

Вахитовский райсуд Казани заключил под стражу жителя города 1984 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемый, являющийся директором ООО, с мая по август 2024 года, действуя совместно с другими лицами, передал взятку в размере 13 млн рублей неустановленному должностному лицу из числа сотрудников УФНС по Татарстану через посредников. Целью взятки являлось получение незаконного содействия в уменьшении суммы недоимки по налоговым платежам по результатам выездной налоговой проверки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При принятии решения об аресте суд учел тяжесть и характер преступления, данные о личности подозреваемого, а также доводы следователя о том, что, находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства или иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

