Для ЕГЭ-2025 предлагается установить дополнительные даты по двум предметам

Фото: Максим Платонов

Минпросвещения и Рособрнадзор предлагают установить новые даты проведения ЕГЭ в 2025 году. Согласно проекту приказа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, для единого государственного экзамена по математике базового и профильного уровней предлагается дата 26 мая, а для ЕГЭ по русскому языку — 29 мая.

Ранее для ЕГЭ по русскому языку была определена дата 30 мая, по математике — 27 мая.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 4 июля. 3 и 4 июля будут днями пересдач. Так, 23 мая пройдут экзамены по истории, литературе, химии, 2 июня — по обществознанию и физике, 5 июня — биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Экзамены по информатике и устная часть иностранных языков пройдут 10 и 11 июня.

Резервом для сдачи экзаменов определены дни с 16 по 20 июня и 23 июня.

Рената Валеева