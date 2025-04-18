В Казани ограничено движение транспорта из-за ремонта дорог в двух поселках и на улице Ершова
В связи с проведением капитального ремонта дорог в двух поселках Советского района Казани, а также на улице Николая Ершова введено ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Согласно информации, до 31 августа 2025 года перекрыты для движения улицы Связная и Аргамак в поселке Вознесенское, а также улицы Вишневая и Локаторная в поселке Новая Сосновка.
Кроме того, движение ограничено у подъездной дороги к дому №55г на улице Николая Ершова.
Напомним, с 18 апреля 2025 года в Казани вводится ограничение движения транспорта по улице Гвардейской.
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