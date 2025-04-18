Суд продлил домашний арест экс-главе Тукаевского района Камаеву
Суд Набережных Челнов продлил на 6 месяцев домашний арест бывшему главе Тукаевского района Татарстана Фаилу Камаеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
- Камаев обвиняется в злоупотреблении и превышении полномочиями, а также в получении взятки. Он признал свою вину.
По данным следствия, в 2022 году чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в размере более 1,3 млн рублей за содействие в заключении подрядных договоров на строительные работы в районе.
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