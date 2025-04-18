Для купания летом в Анапе будут доступны 17 километров побережья

Фото: Маргарита Головатенко

В администрации Краснодарского края сообщили, что для отдыха и купания в новом летнем сезоне в Анапе будет доступно порядка 17 километров береговой линии. В Таманском заливе — более 130 километров берега, а также все побережье Азовского моря в Темрюкском районе, пишет РИА «Новости».

Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам из-за уровня загрязнения и не могут быть использованы для купального сезона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это связано с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. На Кубани и в Крыму был введен режим ЧС.



Рената Валеева