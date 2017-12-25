Список компаний

ЗАО Нурлатский сахар

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Нурлатский сахарный завод был введен в эксплуатацию в 1958 году, как песочный завод. Предприятие входит в состав агрохолдинга «Агроинвест». Основными видами продукции, производимого предприятием, ЗАО <Нурлатский сахар>, является сахар-песок. Побочными продуктами производства являются меласса свекловичная (патока) и жом.

Руководитель — Сагайдак Игорь Анатольевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: г.Нурлат, ул. Медведского, 13
  • Телефон: (84345) 2-57-74
  • Сайт: www.ykagroinvest.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам