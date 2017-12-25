ЗАО Нурлатский сахар
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Нурлатский сахарный завод был введен в эксплуатацию в 1958 году, как песочный завод. Предприятие входит в состав агрохолдинга «Агроинвест». Основными видами продукции, производимого предприятием, ЗАО <Нурлатский сахар>, является сахар-песок. Побочными продуктами производства являются меласса свекловичная (патока) и жом.
Руководитель — Сагайдак Игорь Анатольевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: г.Нурлат, ул. Медведского, 13
- Телефон: (84345) 2-57-74
- Сайт: www.ykagroinvest.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017