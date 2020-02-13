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Глава ГИБДД Татарстана выступил за отказ от агрегаторов такси

12:38, 13.02.2020
Глава ГИБДД Татарстана выступил за отказ от агрегаторов такси

Глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил на пресс-конференции, что Россия должна вернуться к таксомоторным паркам и отказаться от агрегаторов такси. По его словам, за 2019 год выросло число аварий с участием таких такси.

Габдурахманов подчеркнул, что в таксомоторных парках старого образца проводилось соответствующее техобслуживание и медосвидетельствование водителей.

Он также рассказал о проведении рейдов для проверки таксистов, работающих на агрегаторы.

Ранее «Реальное время» писало о нестыковке закона о такси и предложении властей РТ активнее переводить таксистов в категорию самозанятых. Сегодня законодательство не позволяет выдавать физлицам разрешение на перевозки.

Авто Татарстан
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