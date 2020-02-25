Руководство Татарстана поручило помочь с трудоустройством сотрудникам закрытого сахарного завода

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству Нурлатского района помочь бывшим сотрудникам сахарного завода найти работу.

Напомним, сегодня «Ведомости» написали о приостановке работы сахарных заводов в Нурлате (Татарстан), Мелеузе (Башкирия) и Товарке (Тульская область) на ближайший сельхозсезон 2020—2021 годов.

На данный момент идет консервация завода и сокращение штатов.

«Без работы остаются 188 человек, проходят встречи с трудовым коллективом. На заводе открыт и еженедельно по средам и пятницам работает консультационный пункт, где прием ведут специалисты центра занятости населения Нурлата», — сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова (цитата по ТАСС).