Руководство Татарстана поручило помочь с трудоустройством сотрудникам закрытого сахарного завода
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству Нурлатского района помочь бывшим сотрудникам сахарного завода найти работу.
Напомним, сегодня «Ведомости» написали о приостановке работы сахарных заводов в Нурлате (Татарстан), Мелеузе (Башкирия) и Товарке (Тульская область) на ближайший сельхозсезон 2020—2021 годов.
На данный момент идет консервация завода и сокращение штатов.
«Без работы остаются 188 человек, проходят встречи с трудовым коллективом. На заводе открыт и еженедельно по средам и пятницам работает консультационный пункт, где прием ведут специалисты центра занятости населения Нурлата», — сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова (цитата по ТАСС).ОбществоВласть Татарстан
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