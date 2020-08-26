ОАО Татнефтехиминвест-холдинг

Общая информация

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выполняет роль координационно-экспертного центра, работающего в широком диапазоне направлений деятельности нефтегазохимического комплекса.

Основной целью холдинга является способствование наиболее полному использованию интеллектуального, материального, природоресурсного, производственного и научно-технического потенциала нефтехимического комплекса Республики Татарстан и получение на основе этого прибыли, в том числе за счет:

повышения эффективности деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса РТ за счет комплексного использования углеводородного и минерального сырья;

разработки и реализации мер по эффективному использованию научно-технического потенциала.

Холдинг поддерживает тесные связи с различными научными организациями и институтами, как российскими, так и зарубежными.

Руководитель — Яруллин Рафинат Саматович.

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