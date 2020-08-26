ОАО Татнефтехиминвест-холдинг
Общая информация
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выполняет роль координационно-экспертного центра, работающего в широком диапазоне направлений деятельности нефтегазохимического комплекса.
Основной целью холдинга является способствование наиболее полному использованию интеллектуального, материального, природоресурсного, производственного и научно-технического потенциала нефтехимического комплекса Республики Татарстан и получение на основе этого прибыли, в том числе за счет:
- повышения эффективности деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса РТ за счет комплексного использования углеводородного и минерального сырья;
- разработки и реализации мер по эффективному использованию научно-технического потенциала.
Холдинг поддерживает тесные связи с различными научными организациями и институтами, как российскими, так и зарубежными.
Руководитель — Яруллин Рафинат Саматович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул.Н.Ершова, д.29а, а/я 113
- Телефон: (843) 272-41-74
- Email: admin@tnhi.mi.ru
- Сайт: http://www.tnhi.ru/
Дата последнего обновления: 26.08.2020