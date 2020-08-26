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ОАО Татнефтехиминвест-холдинг

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выполняет роль координационно-экспертного центра, работающего в широком диапазоне направлений деятельности нефтегазохимического комплекса.

Основной целью холдинга является способствование наиболее полному использованию интеллектуального, материального, природоресурсного, производственного и научно-технического потенциала нефтехимического комплекса Республики Татарстан и получение на основе этого прибыли, в том числе за счет:

  • повышения эффективности деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса РТ за счет комплексного использования углеводородного и минерального сырья;
  • разработки и реализации мер по эффективному использованию научно-технического потенциала.

Холдинг поддерживает тесные связи с различными научными организациями и институтами, как российскими, так и зарубежными.

Руководитель — Яруллин Рафинат Саматович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул.Н.Ершова, д.29а, а/я 113
  • Телефон: (843) 272-41-74
  • Email: admin@tnhi.mi.ru
  • Сайт: http://www.tnhi.ru/

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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