Экс-замминистра МВД по Татарстану рассказал, что помогло переломить ситуацию с ОПГ в 90-е

Политическая воля и всесторонняя поддержка силовиков руководством Татарстана помогли переломить ситуацию с организованной преступностью в 1990-е года. Об этом в интервью рассказал экс-замминистра МВД по РТ, бывший главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов.

По его словам, в основе «казанского феномена» лежали социально-экономические проблемы, появившиеся на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Переломный момент в борьбе с ОПГ произошел на одной из итоговых коллегий МВД по РТ, участником которой был первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Идет мой доклад, в котором я говорю: по-прежнему на оперативную криминогенную обстановку влияют группировки и их лидеры. Он жестко оборвал и говорит: «Сколько хожу к вам на коллегии, все время на обстановку у вас влияют какие-то группировки, лидеры. А когда вы начнете на нее влиять?», — вспомнил Ренат Тимерзянов.

Ранее министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин подчеркнул, что возвращение ОПГ в Татарстане сейчас не представляется возможным, поскольку «имеет социальные и экономические корни».